UZ Brussel maakt meer bedden vrij voor COVID-19-patiënten JMBB

05 oktober 2020

14u14 0 Brussel Het UZ Brussel gaat over van fase 0 naar fase 1A. Concreet betekent dit een capaciteitsopschaling, waarbij er op de dienst Intensieve Zorgen nu negen COVID-19-patiënten verzorgd kunnen worden.

Het stijgend aantal besmettingscijfers en vooral het stijgend aantal ziekenhuisopnames zorgen ervoor dat de druk op de Brusselse ziekenhuizen steeds meer toeneemt. Op Intensieve Zorgen is het aantal bedden uitgebreid van vijf in fase 0 naar negen in fase 1A. Op de algemene verpleegafdeling stijgt het aantal COVID-19-bedden van 20 naar 36.

Momenteel worden in het UZ Brussel 26 patiënten met COVID-19 verzorgd. Op de afdeling Intensieve Zorgen worden al acht patiënten verzorgd, waarvan vijf patiënten invasief worden beademd en twee patiënten ondersteuning krijgen van de hart- en longfuncties. In de afgelopen 24 uur werden twee nieuwe patiënten opgenomen en kon één patiënt het ziekenhuis verlaten.

Het UZ Brussel benadrukt dat het de reguliere zorg blijft aanbieden en dat die strikt gescheiden is van de COVID-19-afdeling.