UZ Brussel en Neckermann zetten samen in op veiligheidsgevoel van reizigers JMBB

16 juli 2020

13u40 0 Brussel Het UZ Brussel en reisorganisatie Neckermann slaan de handen in elkaar om reizigers deze zomer zo duidelijk mogelijk te informeren en zo breed mogelijk te ondersteunen zodat ze met een veilig gevoel op reis kunnen gaan. Daarvoor wordt onder andere een ‘corona-hotline’ opgericht.

Reizigers zullen via verschillende wegen ondersteuning en hulp krijgen: zo zijn er tips van een infectioloog, een hotline voor teleconsultaties, en informatiefilmpjes voor kinderen. Daarnaast is er ook gedacht aan kinderen die niet op reis mogen: de UZ Brussel Foundation voorziet 500 VR-brillen om patiëntjes een virtueel vakantiegevoel te geven.

De corona-hotline zal ingeschakeld kunnen worden voor vragen rond een vakantiebestemming of voor reis- en gezondheidsadvies. De hotline staat in nauw contact met specialisten van de Reiskliniek. De corona-hotline van Neckermann is te bereiken op 09 277 22 88.