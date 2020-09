UZ Brussel-CEO Marc Noppen en professor Dirk Devroey (VUB) over verscherpte Brusselse maatregelen: “Ik hoop dat jongeren begrijpen waarom dit nodig is”

Brussel

Gisterenavond was het dan plots tóch zover: Brussel schakelt een tandje bij om de snelle verspreiding van het coronavirus in te dammen. Na een crisisoverleg met premier Wilmès liet de Brusselse regering weten dat samenscholingen met meer dan tien personen na 23 uur niet meer kunnen en cafés hun deuren vroeger moeten sluiten. Dat laatste is iets waar professor Dirk Devroey (VUB) al aan het begin van augustus voor pleitte. “Maar beter laat dan nooit”, reageert hij. Ook Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, is verheugd met de verscherpte maatregelen, maar hij wijst ook op het belang van nalevingstoezicht. “Ik denk dat dat even belangrijk is als nieuwe maatregelen.”