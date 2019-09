UZ Brussel biedt meer onderwijs voor zieke kinderen JCV

02 september 2019

07u58

Bron: Belga 0 Brussel Het Universitair Ziekenhuis Brussel breidt dit schooljaar haar aanbod secundair onderwijs uit en zorgt ervoor dat jongeren die in het kinderziekenhuis gehospitaliseerd zijn, terecht kunnen in de ziekenhuisschool. Op 2 september gaan er drie extra vakleerkrachten aan de slag in de ziekenhuisschool.

Tot vorig schooljaar konden zieke kinderen bij hun schoolwerk al rekenen op de hulp van de pedagogen van De Appeltuin, het recreatiedeel van het kinderziekenhuis en het aanbod van Bednet, dat toelaat om lessen vanop afstand te volgen. Met de komst van de ziekenhuisschool breidt het UZ Brussel het onderwijsaanbod uit voor jongeren van 12 jaar en ouder. De uitbreiding komt er dankzij nieuw vrijgemaakte middelen van de Vlaamse regering.

“Weten dat je geen leerachterstand opbouwt tijdens een langdurige opname in het ziekenhuis werkt voor veel kinderen en ouders geruststellend”, zegt Sandra Surdiacourt, coördinator recreatie in De Appeltuin. “Genezen komt natuurlijk altijd op de eerste plaats. Maar als het voor de kinderen lukt, en het behandelingsteam laat het toe, dan kunnen ze tot vijf uur per week les volgen. We focussen daarbij vooral op de hoofdvakken en op de voorbereiding van toetsen of examens. Dat zorgt voor een vlottere terugkeer naar school.”

Kinderen met infectiegevaar krijgen individueel les in hun kamer. De andere kinderen krijgen les in de lokalen van De Appeltuin en in de speel-, recreatie- en leerruimtes.

Als Nederlandstalig ziekenhuis biedt de ziekenhuisschool van het UZ Brussel het onderwijsaanbod aan vanuit het Nederlandstalig onderwijs. Al worden Franstalige kinderen ook zoveel mogelijk ondersteund bij het schoolwerk.