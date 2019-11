Utsopi wil meer veiligheidsgarantie in gemeente na aanvallen op prostituees SHVM

09 november 2019

08u14

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Sint-Joost-Ten-Node Het collectief Union des Travailleurs du sexe organisés pour l’indépendance (Utsopi) meent dat er een gebrek is aan politieoptreden in de Linnéstraat in Sint-Joost-Ten-Node, waar donderdag en vorige week woensdag twee prostituees in elkaar geslagen werden door dieven.

De organisatie wil dat de gemeente en de politie de veiligheid kunnen garanderen. “De politie beweert dat ze er regelmatig patrouilleren, maar die uitspraak klopt niet”, klinkt het bij de woordvoerder van Utsopi. “Ik ben er elke dag en ik zie ze niet.”

Ook trekt de organisatie de zogenaamde vermindering van het aantal feiten van diefstal met geweld in twijfel. “Cijfers zeggen niets. Naar onze mening zijn de feiten net vermeerderd in plaats van verminderd.”

“Twintig meter verder is er een politiecommissariaat”, voegt de organisatie er nog aan toe. “Hoe kan het dan dat ze er een uur over doen om hier aan te komen als er iemand in elkaar geslagen wordt? We betalen 3.300 euro belastingen voor een carré . Dan verwacht je ook dat de politie toch even langskomt.”

De lokale politie Brussel Noord betwist intussen dat ze de veiligheid van de prostituees niet ernstig zou nemen. “De avond van de 30ste oktober zijn wij wel degelijk tussengekomen maar het was een zeer drukke nacht, met veel interventies waarbij een perimeter moest ingesteld worden”, zegt woordvoerster Audrey Dereymaeker. “Daarvoor waren telkens veel politiemensen nodig. Van de ambulanciers die de aangevallen prostituee verzorgd hadden, hadden we vernomen dat ze niet in levensgevaar was en van de beller dat de aanvaller gevlucht was. Die interventie was op dat moment dan ook minder urgent dan andere die op hetzelfde moment plaatsvonden.”

Onderzoek

Op acht dagen tijd werden twee prostituees het slachtoffer van een diefstal met geweld in de Linnéstraat. Donderdagochtend om 6 uur sloeg een onbekende man een Afrikaans prostituee tot bloedens toe en bedreigde haar met een mes zodat ze hem haar geld zou geven. Het gevecht eindigde op straat, waarna hij aan de haal ging met het geld van de vrouw. Vervolgens vluchtte de dader volgens het slachtoffer met een auto. Daarbij kon het slachtoffer een deel van de nummerplaat noteren. Volgens haar ging het om een man met Noord-Afrikaans uiterlijk.

Ook vorige week woensdag sloegen twee daders een prostituee het ziekenhuis in. Net zoals donderdag, waren de daders geen klanten. Volgens politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker zou het niet om dezelfde dader gaan als donderdag.

Momenteel loopt er nog een onderzoek naar beide incidenten.