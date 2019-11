Utsopi klaagt minachting burgemeester Emir Kir (PS) aan na weigeren van extra ondersteuning sekswerkers: “Hij probeert ze op alle mogelijke manieren uit zijn gemeente te verdrijven” SHVM

14 november 2019

17u45 0 Sint-Joost-Ten-Node Utsopi, een organisatie die de belangen behartigt van sekswerkers in België, is niet te spreken over de gemeenteraad die woensdagavond plaatsvond in Sint-Joost-Ten-Node. Daarin weigerde burgemeester Emir Kir (PS) om ondersteuning voor sekswerkers op te nemen in een motie, nadat er afgelopen weken enkele prostituees werden aangevallen en overvallen. “Als er niets verandert in de Noordwijk vrezen we voor nieuwe aanvallen op sekswerkers met een mogelijks dodelijke afloop”, klinkt het.

De gemeenteraad van Sint-Joost besprak woensdagavond 13 november een motie over geweld tegen vrouwen. De socialistische meerderheid, onder leiding van burgemeester Emir Kir, wil van de strijd tegen dit soort geweld een prioriteit maken voor de hele wetgevende macht. Oppositiepartij Écolo stelde voor om in deze motie ook ondersteuning op te nemen voor sekswerkers en vrouwen zonder papieren, die herhaaldelijk geweld lijden, met name in de afgelopen weken in de buurt van het Noordstation op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost. Burgemeester Emir Kir weigerde dit.

“De houding van Emir Kir is des te onbegrijpelijker omdat op 30 oktober en 8 november twee sekswerkers opnieuw het slachtoffer waren van agressieve roven in een steeds gewelddadiger wordende buurt”, klinkt het bij organisatie Utsopi. “We hebben al een dode gehad en dat mag niet nog eens gebeuren. Emir Kir doet graag grote verklaringen als grote ‘humanist’, maar op eigen terrein doet hij geen enkele inspanning om sekswerkers te beschermen. Integendeel, hij probeert ze op alle mogelijke manieren uit zijn gemeente te verdrijven.” Utsopi hekelt naar eigen zeggen de onuitsprekelijke minachting van Emir Kir voor sekswerkers.

Dit bewijst nog maar eens dat hij zijn eigen koers vaart en de sekswerkers in het vergeethoekje duwt Frédéric Roekens

De komende dagen zal Utsopi het nieuwe partijbestuur van de PS in Brussel aanspreken over de acties van Emir Kir. “Overleg is dringend nodig tussen de actoren in het veld en de politieke autoriteiten”, meent Utsopi. “Als er niets verandert in de Noordwijk, vrezen we voor nieuwe aanvallen op sekswerkers met een mogelijks dodelijke afloop.”

Ook Écolo vindt weigering van burgemeester Kir onaanvaardbaar. “Onze partij stelde voor om een ondersteuning op te zetten voor sekswerkers die geregeld het voorwerp zijn van bruut geweld en binnen het jaar te rapporteren over de gemaakte vorderingen. Dit aangezien de prostituees de laatste tijd al genoeg geconfronteerd zijn met geweld”, zegt gemeenteraadslid Frederic Roekens. “Dit lijkt ons niets controversieels, maar toch werd dit geweigerd zonder enige motivatie. Het is evident dat als je iets wilt doen aan geweld tegen vrouwen, dat je daar ook sekswerkers bij rekent, want zij zijn vaak kwetsbaarder. Dit bewijst nog maar eens dat hij zijn eigen koers vaart en de sekswerkers in het vergeethoekje duwt.”

Burgemeester Emir Kir was nog niet bereikbaar voor reactie.