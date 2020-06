Universitair Ziekenhuis Brussel plaatst draadloze pacemaker rechtstreeks in het hart Koen Moreau

15 juni 2020

16u38 0 Brussel Medewerkers van de afdeling ritmologie van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van UZ Brussel plaatsten maandagmorgen 15 juni voor de eerste keer een totaal nieuw type pacemaker. Dit nieuwe toestel komt uit Amerika, is amper 2 euro groot en werd rechtstreeks in de hartspier geplaatst.

Diensthoofd professor cardioloog Carlo de Asmundis ziet in de nieuwe pacemaker van de Amerikaanse firma Medtronic heel wat voordelen. “De klassieke pacemaker wordt onder de schouder geplaatst waarna twee draden met de hartspier worden verbonden om daar de elektriciteit te herstellen. Dat systeem kan makkelijk kapot raken en in sommige gevallen door de patiënt afgestoten worden.”

Een risico dat bij de nieuwe ‘Micra leadless’-pacemaker zo goed als onbestaande is. “Dit kleine toestelletje wordt rechtstreeks in de hartspier ingeplant waardoor de kans op ontstekingen, afstoting en defecten veel kleiner is.” Andere voordelen zijn het synchroon aansturen van zowel de voorkamer als de kamer van het hart. “Daarnaast lopen 75-plussers flink wat minder risico op ontstekingen waarbij niet alleen de hartspier bijkomend kan aangetast raken, maar die ook bij noodzakelijke verwijder- of hersteloperaties veel vatbaarder zijn voor complicaties.”

Het nieuwe toestel kost ongeveer 10.000 euro, heeft een batterijduur van tien jaar, en wordt voorlopig niet terugbetaald door de mutualiteit. “In extreme gevallen waarbij andere oplossingen onmogelijk zijn helpt het innovatiefonds van Universiteit Brussel waardoor we hopelijk toch twee à drie patiënten per maand een kwalitatiever leven kunnen geven.” De nieuwe ‘Micra leadless’-pacemaker is overigens geen exclusief iets voor UZ Brussel. “Ook het UZ Leuven werkt met de nieuwe ‘Micra leadless’-pacemaker”, geeft de Asmundis nog mee.

Lees ook: Evy (31) krijgt na tien hartoperaties revolutionaire pacemaker: “In februari werd ik nog voor de ogen van mijn 13-jarige dochter gereanimeerd”