United Music of Brussels mengt Zwangere Guy en klassieke muziek JCV

07 september 2019

20u55 0 Brussel De Munt, het Belgian National Orchestra en Bozar trokken zaterdag opnieuw de straat op voor United Music of Brussels. Dialoog was het centrale thema en dat was te zien. Op het openingsconcert stond rapper Zwangere Guy samen met een klassiek orkest op het podium.

United Music of Brussels is voor de drie federale cultuurinstellingen intussen de vaste seizoensopener geworden. Het evenement staat bovendien garant voor originele muzikale ervaringen. Het openingsconcert in de Horta Hal van Bozar was daar een perfect voorbeeld van. De Belgische rapper van het moment, Zwangere Guy, stond er samen met het Belgian National Orchestra en solist Benjamin Glorieux op het podium.

Vanuit Bozar konden muziekliefhebbers afzakken naar het centrum van de stad. Onderweg kregen ze op twaalf verrassende locaties een concert. Zo passeerden de Protestantse kapel, de Maria-Magdalenakerken de recentelijk gerenoveerde Cinema Palace de revue. Telkens kregen de passanten er een concert.

‘s Avonds sloot het Belgian National Orchestra het muzikale parcours af in de AB met een uniek concert en een ontmoeting met Marockin’Brass.