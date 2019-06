Uniek schoolwinkelproject S.KOOL levert eerste gediplomeerden af SZM

04 juni 2019

19u48

Bron: Belga 0 Brussel Elf jongeren hebben dinsdag hun diploma gekregen na drie maanden stage in het eerste Belgische schoolwinkelproject S.KOOL. De jonge Brusselse werkzoekenden stonden er in een echte winkel en kregen doorgedreven lessen in verkooptechnieken, communicatie en Nederlands. Zes van de elf jongeren hebben al een job bemachtigd.

S.KOOL is een schoolwinkelproject dat tot stand kwam dankzij AG Real Estate en partners Actiris, Bruxelles Formation en de handelaars van City2. Het bood elf jongeren de kans om een echte 200 vierkante meter grote concept-store uit te baten en tegelijkertijd een opleiding op het terrein te krijgen van de coaches van Bruxelles Formation.

Het project leverde ook echt resultaat op voor de jonge werkzoekenden. Nog voor het beëindigen van hun opleiding kregen verschillende stagiairs al een contract aangeboden en zo hebben van de elf gediplomeerden vandaag al zes een job bemachtigd. De andere 5 kandidaten krijgen via een job dating nog een extra duwtje in de rug. Vanwege het succes van het project komt er een doorstart in oktober.

“Het spreekt voor AG Real Estate voor zich om verder te kijken dan onze zuivere rol van eigenaar en te investeren in zo’n project met maatschappelijke meerwaarde. Dat het project slaagt, is dan ook iets waar we erg trots op mogen zijn. Samen met onze partners willen we een vervolg breien aan dit avontuur met een tweede editie van S.KOOL in oktober”, vertelt Serge Fautré, CEO van AG Real Estate.