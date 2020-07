UNEST vult vraag naar studentenhuisvesting in JMBB

09 juli 2020

14u31 0 Brussel Binnenkort start de bouw van 119 studentenkoten in de Kanaalzone in Brussel. Projectontwikkelaar UNEST kreeg daarvoor groen licht en vult op die manier het nijpend tekort aan studentenkoten in de hoofdstad in, maar zoekt daarvoor wel naar investeerders.

Brussel is nog steeds de grootste studentenstad van het land, maar er heerst - net als in de andere studentensteden - een prangend tekort aan koten. Het Gentse UNEST gaat aan de Moderne-Schoolstraat in Anderlecht alvast werk maken van meer dan honderd koten met duurzame accenten. “De focus ligt op het ecologische: de gemeenschappelijke binnenruimtes moeten wat op groene buitenruimtes gaan lijken,” vertelt Joran Sertin van UNEST. “De locatie ligt bovendien in een zone die de laatste jaren een stevige metamorfose ondergaat, en, niet onbelangrijk: er zijn in een straal van vier kilomter niet minder dan zeven universiteitscampussen te vinden. De Erasmushogeschool is alvast enthousiast.”

Investeerders

Daarnaast zullen studenten ook kunnen genieten van een fitnessruimte, een ‘private dining room’ en een tuin. “Elke student zal in variërende mate beroep kunnen doen op die verschillende faciliteiten,” zegt Sander Vermeulen, die vanaf september CEO van UNEST is. “Er zijn gradaties in onze koten: zo zullen er ook tweepersoonskoten beschikbaar zijn. We hebben berekend dat de maandelijkse huurprijs zal schommelen tussen de 350 en 600 euro.” Belangrijke voetnoot: de koten zullen enkel aangekocht kunnen worden. “Dat klopt: we mikken op een prijskaartje van 100.000 à 115.000 euro per studio. In de eerste plaats kijken we daarvoor in de richting van mensen die willen investeren in vastgoed. Door de coronacrisis is er een beleggerspubliek dat zich meer en meer roert in het vastgoedmilieu.” UNEST neemt wel de verhuurservice op zich, maar de eigenaar bepaalt de huurpijs. Naast investeerders focust UNEST op ouders van studerende kinderen. “Zij kunnen dus eigenaar worden van een kot en zelf beslissen wat ze ermee doen.”

Trend

De plannen voor UNEST zijn te kaderen in een trend die al langer het kotenlandschap aantast: grote, vaak luxueuze studentencomplexen maken opmars met studio’s die tegen tamelijk hoge prijzen verhuurd worden. Stijn Baumers van BRIK erkent die tendens maar “gaat op dit moment niet in op de trends op de studentenhuisvestingsmarkt in Brussel”.

Vanaf september start de commercialisatie van het studentencomplex. De bouw moet begin volgend jaar op gang komen en het is de bedoeling dat studenten zich vanaf het academiejaar 2022-2023 kunnen nestelen in de nieuwe koten.