ULB lanceert centrum om burn-out van leerlingen te verhelpen SZM

20 augustus 2019

17u56 0 Brussel Studenten kunnen soms het licht aan het einde van de tunnel niet meer zien en zijn overwerkt en zenuwachtig tijdens de blokperioden. Daarom lanceert ULB een centrum om leerlingen met een burn-out te helpen.

De ULB organiseert al tijdens de blokperiodes in de zomer, maar ook in de eerste zit tijdens de paas- en kerstvakantie, twee weken gezamenlijke studeerruimtes met hulp van schoolpersoneel. “Daarnaast bestaat er ook PsyCampus, die de leerlingen helpt met meer persoonlijke problemen”, zegt Florence Geurts, bevoegd voor de gezondheidsbevordering op de universiteit aan La Capitale.

Daarnaast loopt er sinds dit jaar ook een pilootproject dat studenten helpt met hun mentale en fysieke gezondheid. Zo worden er bijvoorbeeld yoga-klassen georganiseerd of samen met een deskundige nagedacht over een gezonde levensstijl met een gezonde voedingspatroon. “Om mentaal gezond te zijn, moet je je namelijk ook goed voelen in je lichaam en goed eten is daar een onderdeel van”, zegt Geurts.

Gisteren is een levenloze lichaam gevonden op de campus Solbosch aan de ULB. Volgens de wetsdokter kan er worden uitgegaan van zelfmoord, maar een autopsie zou dat deze week moeten bevestigen. “De jonge vrouw was al gediplomeerd en haar dood zou niets te maken hebben met de ULB”, dat bevestigt het parket.