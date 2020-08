Ukkelse burgemeester dreigt met juridische stappen tegen autoluw Ter Kamerenbos Stephanie Romans

25 augustus 2020

16u03 0 Brussel De Ukkelse burgemeester dreigt met juridische stappen als het Brusselse stadsbestuur doorzet met plannen om auto’s te weren uit het Ter Kamerenbos. Tijdens de pandemie werd het bos afgesloten en dat wil Brussel grotendeels zo houden. Ukkels burgemeester Boris Dilliès (MR) vreest dat zijn inwoners daardoor juist langer in de file staan.

Op enkele straten na, mogen auto’s het Ter Kamerenbos niet meer in. Alleen de Dianalaan en de Belle Alliancelaan blijven nog open voor verkeer in beide richtingen. Dat is de toekomst van het Ter Kamerenbos volgens de Stad Brussel. Het bos moet er zijn voor wandelaars, fietsers en joggers die een frisse neus willen halen.

Dat plan stuit op weerstand van burgemeester Boris Dilliès. Hij dreigt zelfs met juridische stappen als Brussel de mobiliteitsplannen in september invoert. Dat zegt hij in La Libre. Hij wil alternatieve mobiliteitsplannen testen. Als Brussel daar niet in meegaat, wil Dilliès juridische stappen nemen.

De Ukkelse burgemeester zegt dat de huidige wijziging van de verkeerssituatie tot extra files heeft geleid. “De kwaliteit van leven van bewoners van de Waterloosesteenweg zal door het plan achteruit gaan. Maar zij stemmen niet in de Stad Brussel”, zegt Dilliès. Het bos in de winter grotendeels autovrij maken, vindt Dilliès “extreem” omdat er dan minder recreanten komen.