Ukkel trekt naar de rechter tegen autovrij Ter Kamerenbos Stephanie Romans

17 september 2020

18u59 0 Brussel De burgemeester van Ukkel trekt naar de rechtbank tegen het mobiliteitsplan De burgemeester van Ukkel trekt naar de rechtbank tegen het mobiliteitsplan waardoor een deel van het Ter Kamerenbos autovrij is . Daardoor jaagt hij wel zijn vier groene schepenen op de kast: zij willen helemaal niet naar de rechtbank.

Toegegeven, Boris Dilliès (MR) had gewaarschuwd: zet de plannen door en ik zal naar de rechter gaan. Dat doet hij nu dus ook. Met “de plannen" bedoelt Dilliès de tijdelijke verkeerssituatie in het Ter Kamerenbos.

Het nieuwe circulatieplan is bedacht door het bestuur van de stad Brussel, dat minder auto’s wil in het bos. Zo kan het bos niet alleen fungeren als verbindingsweg, maar ook als “groene long”. Momenteel wordt het nieuwe circulatieplan, met een autovrije zuidelijke lus, getest. En dat is tegen de zin van Ukkels burgemeester Boris Dilliès (MR).

Zuidelijke lus

Volgens Dilliès heeft Brussel geen rekening gehouden met de motie die de gemeenteraad in juni unaniem goedkeurde, waarin voorstellen gedaan werden om de impact van de sluiten van het Ter Kamerenbos op de Ukkelse wegen te beperken door een (gedeeltelijke) opening van de zuidelijke lus.

Donderdag besliste de meerderheid van het gemeentebestuur dat Ukkel naar de rechtbank van eerste aanleg zal trekken om de zuidelijke lus weer open te stellen voor verkeer. De gemeente vraagt minstens de heropening van de Braziliëlaan en de Terhulpensesteenweg. Daarnaast wil Ukkel dat de meetgegevens van de test worden overgemaakt en dat er een onafhankelijk studiebureau wordt aangesteld. “We hebben momenteel geen garanties dat de meetgegevens objectief zijn”, klinkt het in een mededeling.

Dissidenten

Opvallend: vier schepenen van Ecolo nemen afstand van de beslissing van hun coalitiepartners MR en CdH. Zij willen wel een aanpassing van het plan, maar zien een rechtsgang niet zitten. “De huidige test had niet onze voorkeur”, zegt eerste schepen Thibaut Wyngaard. “Maar we kunnen nu eenmaal geen twee testen tegelijk doen.”

De burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), noemt het beroep van de gemeente Ukkel voorbarig in het licht van de beloofde evaluatie van het plan, dat momenteel in een testfase zit. Ondanks de gerechtelijke stappen benadrukt Close in een gesprek met Belga dat hij blijft openstaan voor overleg met de betrokken gemeenten.

Volgens Close zal de evaluatie gebeuren op basis van alle beschikbare gegevens om na te gaan of er files ontstaan. De andere gemeenten zullen betrokken worden bij het vastleggen van de evaluatiecriteria, aldus de de Brusselse burgervader, die er nog op wijst dat er tot nog toe geen sprake is van de aangekondigde chaos als gevolg van het mobiliteitsplan.