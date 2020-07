Ukkel laat inwoners beslissen over deel van gemeentelijk budget JMBB

03 juli 2020

13u32 0 Brussel Voor de eerste keer ooit zal Ukkel een deel van het gemeentelijk budget volledig toevertrouwen aan de eigen inwoners. De gemeente maakt daarvoor 50.000 euro vrij.

In navolging van gelijkaardige initiatieven elders over de wereld zal Ukkel de eigen burgers van een rechtstreeks middel voorzien om hen meer inspraak te geven in waar (een deel van) het gemeentelijk budget naartoe gaat. “We maken van onze inwoners acteurs in het politieke speelveld”, vertelt schepen voor Burgerinspraak Perrine Ledan (ECOLO). “Het is voor ons gemeentebestuur heel belangrijk om dit initiatief op poten te zetten. We merken heel veel enthousiasme bij de Ukkelaars en zijn dan ook van plan om het budget van 50.000 euro vanaf 2021 jaarlijks op te krikken.”

Het is de bedoeling dat inwoners van Ukkel hun voorstellen in de loop van de zomer online doorsturen. Het platform is vanaf volgende week actief en gaat gepaard met verschillende informatiesessies. Nadien wordt elk project deskundig afgetoetst op een hele reeks aspecten, zoals haalbaarheid. De burgers kunnen vervolgens vanaf eind september stemmen op de geselecteerde projecten.