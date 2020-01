Ukkel heeft opmerking bij algemene zone 30: “Niet overal zomaar toepassen” JCV

14 januari 2020

14u01 0 Brussel De gemeente Ukkel heeft enkele opmerkingen bij de algemene zone 30 die volgend jaar van kracht wordt in het Brussels Gewest. Dat de snelheid beperkt wordt op de Waterloo- en de Brugmannlaan, ziet de gemeente niet zitten. In februari en maart volgt er nog overleg tussen de gemeenten en het Gewest.

In 2021 wordt 30 kilometer per uur de regel als maximumsnelheid binnen het Brussels Gewest. 50 of 70 kilometer per uur worden de uitzondering. Eind vorig jaar legde de administratie van Brussel Mobiliteit al een eerste voorstel op tafel: een kaart, met een aantal uitzonderingen op de regel. Zo zou de snelheid op de Kleine Ring, de Wetstraat en de Generaal Jacqueslaan bijvoorbeeld op 50 kilometer per uur liggen.

Alvast in Ukkel stoot het voorstel op verzet. “Ik ben absoluut niet tegen de zone 30, maar je kan dat niet overal doen”, zegt burgemeester Boris Dilliès (MR). “In het voorstel zijn bijvoorbeeld de Brugmannlaan en de Waterloosesteenweg als zone 30 ingekleurd, maar dat lijkt me weinig realistisch.”

Controle

Dilliès benadrukt dat vandaag de dag al 60 procent van het Ukkels grondgebied een zone 30 is. “Dat heeft zeker zijn plaats om de wijken aangenamer te maken”, zegt hij. “Maar je moet wel de samenhang behouden. Je zal die zone niet overal goed kunnen controleren, toch niet zonder op elke hoek een agent of een camera te zetten. Ik pleit ervoor om op de assen waar je 50 kilometer per uur mag rijden, voor een nultolerantie te gaan. In de praktijk zie je immers dat je nu pas vanaf een aantal kilometers per uur boven de 50 een boete in de bus krijgt.”

De Ukkelse burgemeester wijst ook op de gevolgen voor de MIVB, die zelf al aangaf ongerust te zijn over een deel van de plannen. “Op de Brugmannlaan rijdt de tram in eigen bedding. Het kan toch niet de bedoeling zijn om die trager te doen rijden? Je wil toch het best mogelijke openbare vervoer aanbieden?”, vraagt Dilliès.

In februari zal de gemeente rond de tafel zitten met Brussel Mobiliteit. Alle 19 gemeenten zullen trouwens de revue passeren met hun opmerkingen. “Ik hoop dat er overleg mogelijk is”, zegt Dilliès. “Als het gaat om gewestwegen heeft de regering natuurlijk de macht om de snelheid te veranderen, maar het is de lokale politie die dat moet handhaven. Daar moet je ook rekening mee houden.”

Succes

Het Brussels Gewest heeft in ieder geval wel oren naar de opmerkingen van de gemeenten. “De bedoeling is dat we hier een succes van maken voor iedereen”, klinkt het op het kabinet van mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “Enkele gemeenten zijn zeer enthousiast over het plan, terwijl anderen wat meer bemerkingen hebben. Het overleg zal gebeuren op basis van het eerste voorstel van Brussel Mobiliteit, maar als de gemeenten daar goede argumenten voor hebben, kan de maximumsnelheid op sommige plaatsen nog naar 50 kilometer per uur.”

Tegen maart moeten het Gewest en de gemeenten de knopen hebben doorgehakt over welke wegen nu precies onder de zone 30 zullen vallen.