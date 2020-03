Uitslaande dakbrand bij vroeger Chinees warenhuis snel onder controle SHVM

05 maart 2020

In de Melsensstraat in Brussel is donderdagavond rond 20 uur een brand uitgebroken in een gebouw, dat vroeger diende als Chinees warenhuis. De brand vond zijn oorsprong op het dak. Volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer was de brand snel onder controle. Bij het incident vielen geen gewonden. Vermoedelijk zou de oorzaak iets met de verbouwing, die momenteel aan de gang is, te maken hebben.