Uitslaande brand legt atelier volledig in de as SHVM

09 april 2020

14u40 0 Anderlecht In de Neerpedestraat in Anderlecht is donderdagnamiddag een brand ontstaan in een atelier aan een woning. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand legde het hele atelier in de as.

Rond 13.30 uur werd de Brusselse brandweer overstelpt met meer dan vijftig meldingen van bezorgde buurtbewoners die een grote rookpluim zagen ontstaan boven Anderlecht. Die rookpluim was afkomstig van een uitslaande brand in een atelier gelegen in de tuin van een woning. De brand deed het atelier uiteindelijk instorten.

Bij de brand vielen geen gewonden. Toch was het uitkijken aangezien de vlammen de dakbedekking van nabijgelegen garageboxen likten. “Dankzij de snelle tussenkomst van de brandweer werd de brand in de kiem gesmoord”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. De oorzaak is volgens Derieuw accidenteel.