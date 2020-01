Uitslaande brand in vermoedelijk krakerspand SHVM

21 januari 2020

16u54 0 Sint-Gillis In de Merodestraat in Sint-Gillis heeft dinsdagmiddag een brand gewoed in een leegstaand pand. Vermoedelijk zou het gaan om een krakerspand, maar dat kan niet officieel bevestigd worden. Er vielen geen gewonden bij het incident.

De Brusselse brandweer zakte rond 12.30 uur af naar de Merodestraat. Daar woedde een brand op de tweede verdieping van een leegstaand pand. Enkele matrassen en huisvuilnis gingen in vlammen op. De aanwezigheid van de matrassen doet vermoeden dat het pand werd gebruikt als krakerspand, maar dat kan niet officieel bevestigd worden.

Volgens woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw was het vuur snel onder controle. Op het moment van de feiten was er niemand aanwezig in het gebouw.