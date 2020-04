Uitslaande brand in leegstaand gebouw, voertuig hindert opnieuw weg brandweerwagens SHVM

07 april 2020

11u21 0 Brussel In de nacht van maandag op dinsdag is een uitslaande brand ontstaan in een leegstaand gebouw in Sint-Jans-Molenbeek. Opnieuw werd de brandweer daarbij gehinderd door een verkeerd geparkeerd voertuig. Brandweer Brussel roept Brusselaars dan ook op om de wegcode te respecteren.

Het was om 00.35 uur dat de Brusselse brandweer opgeroepen werd voor een hevige brand op het gelijkvloers van een gebouw op de Gemeenteplaats in Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij evacueerde de politiezone Brussel-West de woningen links en rechts van het gebouw en stelde ze een een veiligheidsperimeter in. Maar liefst 22 brandweerlieden kwamen ter plaatse, samen met de MUG van het Militair Hospitaal. “Dankzij de snelle tussenkomst van de brandweer werd uitbreiding naar de aanpalende woningen vermeden”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “De oorzaak van de brand is nog nader te bepalen.”

De ventilatie van het gebouw nam enige tijd in beslag. De nutsvoorzieningen werden afgesloten. Na controle op de aanwezigheid van CO mochten de geëvacueerde personen hun woningen opnieuw betrekken.

Maar de hele interventie liep niet van een leien dakje. “Tijdens de bluswerken is een brandweerman onwel geworden en overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Derieuw. “Zijn toestand is niet onrustwekkend en hij zal, normaal gezien, terug paraat staan om zijn volgende wacht, op vrijdag, uit te voeren.”

Bovendien werd de brandweer tijdens de interventie opnieuw gehinderd door een verkeerd geparkeerd voertuig. “Brandweer Brussel wenst nogmaals een oproep te doen aan de Brusselaars om de wegcode, en meer bepaald de parkeerreglementering, na te leven. De autopomp en autoladder van de kazerne Helihaven werden door slecht geparkeerde voertuigen gehinderd tijdens het aanrijden naar de plaats van tussenkomst. Hun aankomst ter plaatse werd daardoor enigszins vertraagd. Gelukkig heeft dit geen verdere gevolgen gehad, door de aanwezigheid ter plaatse van de tweede hulpcolonne uit onze voorpost Cité.”