Uitslaande brand in keuken restaurant, brandweerman overgebracht naar ziekenhuis SHVM

09 januari 2020

17u10 0 Brussel Op het Eugène Simonisplein in Brussel is deze middag een keukenbrand ontstaan in een restaurant. Tijdens de bluswerken raakte een brandweerman lichtgewond en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een medewerker van de zaak raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd.

De Brusselse brandweer werd donderdagmiddag rond 12 uur opgeroepen voor een keukenbrand op het Eugène Simonisplein in Brussel. Bij aankomst van de brandweer was iedereen al geëvacueerd. Een medewerker van de eetzaak raakte licht verbrand en werd vervolgens ter plaatse verzorgd aangezien hij wenste om niet naar het ziekenhuis overgebracht te worden.

“Doordat de structuur van het gebouw bestond uit valse plafonds in verschillende lagen, hebben de blus- en opruimingswerking enige tijd in beslag genomen”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Tijdens de werken kwetste een brandweerman zich lichtjes aan de rug door het verplaatsen van een zware last. Daarop werd de man overgebracht naar het ziekenhuis.”

Volgens Derieuw kent de brand een accidentele oorzaak. Vermoedelijk ligt een frituurketel aan de basis van het hele gebeuren. Het restaurant zal nog enkele dagen gesloten blijven.

De brandweer verliet de plaats omstreeks 15 uur. 22 brandweermannen - en vrouwen waren in de weer op de plaats van de brand, evenals de MUG van het Militair Hospitaal. De politie van de zone Brussel West stelde een veiligheidsperimeter in om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken.