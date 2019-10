Uitgeregende Brussels Marathon doet het met zo weinig mogelijk plastic Wouter Hertogs

06 december 2019

16u44 0 Brussel Brussels stond vandaag opnieuw in het teken van het lopen. De 16de editie van de Brussels Airport Marathon & Half Marathon werd ondanks het regenweer opnieuw een grandioos loopfeest. Opvallend: plastic was niet -of zo weinig mogelijk- welkom.

Om klokslag 9u mochten de marathonlopers eraan beginnen. Hun tocht van 42,195 km bracht hen van het Jubelpark via de Belliardstraat, de Wetstraat en de Koningsstraat in hartje Brussel om vervolgens koers te zetten naar het Ter Kamerenbos en het Park van Tervuren. Via de Tervurenlaan en Montgomery bereikten de lopers opnieuw het Jubelpark, waar de finish gelegen was onder de majestueuze triomfbogen. Op zich al een zware tocht maar het regenweer maakte er een helse editie van. “Ik had de start van het wereldkampioenschap marathon in Qatar bekeken gisteravond. 29 graden was het daar. Ik had mijn vriendin nog gezegd dat het hier slechter weer zou zijn. Zo slecht had ik echter ook niet verwacht”, kon er na afloop bij Gentenaar Stijn nog een lachje af,

Europees kampioen doet de halve afstand

Anderhalf uur na de marathonlopers werd de start van de Brussels Airport Half Marathon gegeven. Absolute blikvanger was Europees marathonkampioen Koen Naert. De topfavoriet most in een nipte sprint de duimen leggen voor Nick Earl. Onze nationale loopheld verwees ook naar de natte omstandigheden. “In de eindsprint op de natte kasseien speelde mijn achillespees, waar ik al een tijdje last van heb, een beetje op. Maar onderweg had ik een goed gevoel, dat is het belangrijkste. Ik ben tevreden over mijn race”, klonk het. Zijn voorbereiding op de olympische spelen van Tokio is al gestart, al zal het daar in andere omstandigheden zijn dan zondag in onze hoofdstad.

Minder plastic

Iets minder snel maar met zeker evenveel inspanningen legden de ‘normale’ stervelingen de hel, halve ofMini-marathon (6,5 kilometer) af. Niet minder dan 15.000 sportievelingen brachten de mod op om de regen te trotseren. Daarnaast heel at opvallende gezichten. Voormalig zeilkampioene Evi Van Acker, haar opvolgster Emma Plasschaert en basketbalster Ann Wauters verzamelden samen met Wim Maes, CEO van Volvo Car Belux, al ploggend afval op het parcours van de 6,5km af. Hun doel? Plastic verzamelen om het een duurzaam tweede leven te geven. “Een mooi initiatief. Wanneer ik zeil zie ik zoveel plastic liggen in de oceaan. Iedereen moet dus zijn steentje bijdragen, zowel bedrijven als indiiduen”, aldus Plasschaert. Dit thema stond trouwens heel de dag centraal. Met tal van maatregelen voor deelnemers en supporters werd de totale hoeveelheid afval gehalveerd. Zo werd er bijvoorbeeld onderweg geen flessenwater aangevoerd of verdeeld en werden plastic wegwerpbekers onderweg en aan de finish verbannen.