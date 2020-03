Uitgeleende laptops en gratis internet voor kwetsbare kinderen JCV

25 maart 2020

14u08 0 Brussel Met de sluiting van de scholen wordt van leerlingen verwacht dat zij een aantal taken thuis afwerken. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral niet bij kansarme gezinnen. Daarom worden er verschillende initiatieven genomen om ook die kinderen aan de slag te houden.

Bij de GO! Scholengroep Brussel kunnen leerlingen zonder laptop er een lenen. Daarnaast propberen de leerkrachten zo veel mogelijk contact te houden met hun leerlingen. “Ik merk dat ouders echt wel nood hebben aan dat telefoontje”, zegt Lotte De Wagter, directeur van basisschool De Kleurdoos. Mijn kleuterjuf van de tweede kleuterklas belt de hele voormiddag ouders op, ook om eens te vragen hoe het gaat. Het lijkt soms of zij de enige persoon is die ze horen.”

De scholengroep zet ook in op contact met net de meest kwetsbare groepen. “ Ondanks de enorme druk die deze crisis veroorzaakt, zijn we erin geslaagd om in een recordtempo te zorgen voor opvang en afstandsleren”, zegt algemeen directeur Jurgen Wayenberg. “Ik ben dan ook zeer trots om vast te stellen dat onze leerkrachten en directeurs hun uiterste best doen om voldoende persoonlijk contact te houden met kwetsbare of kansarme leerlingen en hun ouders.”

Ouders kunnen bijvoorbeeld leerbundels op papier afhalen op de school. Zowel Telenet als Proximus lieten ook al weten dat zij publieke wifi gratis zouden aanbieden zodat leerlingen zonder verbinding die kunnen gebruiken voor hun schoolwerk. De scholen zelf kunnen daarvoor logincodes aanvragen bij de telecomopteratoren zelf. In Brussel werkt die dienst in dertien gemeenten. In Brussel heeft ongeveer procent van de huishoudens geen internetverbinding, zo bleek uit een studie die vorig jaar uitkwam.