Uitbating parking kost Sint-Joost mogelijk miljoenen aan renovatiekosten JCV

12 december 2019

16u11 0 Brussel De overname van de uitbating van de Scailquinparking, breekt de gemeente Sint-Joost-ten-Node mogelijk zuur op. De parking is niet in orde met de regels en een renovatie kost mogelijk tot 6 miljoen euro.

De parkeerdruk in de dichtstbevolkte gemeente van het land ligt zeer hoog. De gemeente wou daar een mouw aanpassen door de Scailquinparking in de gelijknamige straat over te nemen. Sint-Joost is al eigenaar van het gebouw, maar tot voor kort was de uitbating in handen van een privéfirma. Het plan van de gemeente was om de parking open te stellen voor de buurtbewoners zodat die niet langer op straat moesten parkeren.

De zadelt de gemeente mogelijk op met een kater. De parking is namelijk niet in orde met de regels, zo stelden inspecteurs van Leefmilieu Brussel al vast. Zo zijn er problemen met niet-brandvast materiaal dat gebruikt is in de parking en is er geen systeem dat aangeeft waar de vrije plaatsen zijn. De inspecteurs schreven daarvoor in 2018 al eens een administratieve boete uit. Omdat de gebreken blijven voortduren werd de eigenaar, de gemeente dus, begin deze maand in gebreke gesteld. Tegen 6 januari van volgend jaar moeten er maatregelen volgen. Als dat niet gebeurd, komt er mogelijk een nieuwe boete, of kan de parking meteen gesloten worden.

Fors bedrag

De parkeertarieven van de parking voor de buurtbewoners werden woensdag goedgekeurd op de gemeenteraad, maar mogelijk zit Sint-Joost dus met een paring die binnen enkele weken dicht moet. “De parking moet opgeknapt worden en dat kost mogelijk tot 6 miljoen euro”, zegt oppositieraadslid Frederic Roekens (Groen). “Dat is een fors bedrag dat de gemeente niet zomaar kan ophoesten. Het is ook heel veel geld voor een parking met 300 plaatsen. En aangezien de gemeente beslist heeft om niet in het gewestelijk parkeeragentschap te stappen, hoeft ze van het gewest ook niet op te veel hulp te rekenen. We hebben de zaak woensdag aangekaart bij burgemeester Emir Kir (PS), maar we hebben daar geen antwoord op onze vragen gekregen.”

Het kabinet van burgemeester Kir was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.