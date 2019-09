Uitbaatster krantenwinkel beleeft banknachtmerrie: “1.500 euro kwijt door technisch probleem” JCV

05 september 2019

18u00 0 Brussel Een uitbaatster van een Elsense klantenwinkel is niet te spreken over de bank BNP Paribas Fortis, omdat ze door een technisch probleem 1.500 euro verloren zou zijn. Het probleem ontstond aan één van de machines om cash geld te deponeren. De bank onderzoekt de zaak.

Het voorval dateert van 31 juli. Pascale Paligot van krantenwinkel Rose Bonbon in Elsene stuurde toen haar zoon en dochter uit om 2550 euro aan cash geld te deponeren in het kantoor van Fortis op de Molièrelaan in Elsene. “Na drie biljetten zei de machine dat er een technisch probleem was”, zegt Paligot. “Mijn kinderen hebben gewacht tot het loket opnieuw openging. Het personeel zei hen toen dat de biljetten goed en wel in de machine zaten en dat die op onze rekening zouden komen.”

Een aantal dagen later kreeg Paligot echter bericht dat er geen onregelmatigheden waren met de biljetten in de machine. “We hebben dan contact opgenomen met Fintro, omdat we daar klant zijn”, zegt ze. “Zij hebben dan een hertelling gevraagd. Daaruit bleek dat er toch nog 21 biljetten van 50 euro waren gevonden. Maar dat wil zeggen dat er 30 biljetten ontbreken. Hoe is het nu mogelijk om die 1.500 euro kwijt te spelen?”

Camerabeelden

Paligot staat erop dat ze haar verloren geld terugkrijgt. “Ik wil ook de beelden van de camera’s in het kantoor zien”, zegt ze. “Dat is het bewijs dat mijn kinderen die som geld wel degelijk afgeleverd hebben. En ze mogen ook iets doen aan hun machines. Ik heb al verschillende berichten gehad, onder andere van mijn klanten, en het is duidelijk dat dit niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt.”

Bij Fortis is men bezig met een onderzoek. “Die machines registreren heel precies wat er in gestopt wordt”, zegt een woordvoerster. “Maar we moeten wachten op de resultaten van ons onderzoek voor we dieper op de grond van de zaak kunnen ingaan. Wij nemen iedere klacht hierover in ieder geval zeer ernstig.”