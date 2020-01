Uber-proces pas in herfst voor hof van beroep WHW

16 januari 2020

13u36 0 Brussel Het proces in beroep rond Uber is vanmorgen uitgesteld naar de herfst van dit jaar.

De ondernemingsrechtbank oordeelde een jaar geleden al dat acht chauffeurs in Brussel wel degelijk legaal werkten voor de taxidienst Uber. Daar ging de taxifederatie Febet niet mee akkoord en dus tekende het beroep aan. Dinsdag protesteerden nog zo’n 250 limousinechauffeurs die werkten voor Uber aan het Poelaertplein voor het Brusselse justitiepaleis. Ze betoogden er tegen het beroep dat Febet had aangetekend. Volgens hen werkt Uber wel degelijk legaal in Brussel.“We willen onze solidariteit tonen met deze Uberchauffeurs en hopen dat de rechter de oorspronkelijke uitspraak volgt. Onze positie is duidelijk: wij zijn legale chauffeurs binnen het Brussels wettelijk kader. De onzekerheid moet stoppen”, klonk het.