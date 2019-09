Uber laat klanten via app uitkijken voor fietsers voor ze uitstappen SZM

17u30 0 Brussel Het Amerikaanse taxibedrijf Uber lanceert in Brussel een melding op hun app die klanten waarschuwt als hun uitstapplaats zich in de buurt van een fietspad bevindt. Hiermee wil het bedrijf ongelukken voorkomen met fietsers bij het in- en uitstappen van een Uber-voertuig. Dat maakte Uber maandag bekend, op de start van de Week van de Mobilititeit.

De Bike Lane Alert is een pushbericht dat de klant krijgt als hij bijna op zijn bestemming aankomt. De nieuwe functie in de Uber-app moet passagiers en bestuurders aanmoedigen om over hun schouder te kijken voor ze uitstappen om het risico te verkleinen dat een passerende fietser of scooter tegen het portier rijdt. “Wij verwachten dat dit de veiligheid van fietsers zal helpen verbeteren,” zegt Uber in een persbericht.

De veiligheidsfunctie maakt gebruik van openbaar beschikbare kaartgegevens om fietspaden en gedeelde rijstroken in een stad te vinden. “Het vergroten van het bewustzijn van veilig gedrag verhoogt de veiligheid,” zegt Uber. “Naast de in-app meldingen aan de passagiers, herinneren we chauffeurs er ook aan dat het in de meeste steden verboden is om op een fietspad te stoppen.”