Uber Eats-koerier aangereden op Leuvensesteenweg WHW

06 oktober 2019

13u29 0 Brussel In Schaarbeek is vrijdagavond een koerier van maaltijdbezorger Uber Eats aangereden door een wagen. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde nooit in levensgevaar. De automobilist was op het moment van de aanrijding niet onder invloed van alcohol of drugs.

Rondrijden in Schaarbeek is geen pretje. Dat bleek afgelopen vrijdagavond nogmaals. Een Uber Eats-koerier werd er omstreeks 20 uur aangereden op de Leuvensesteenweg. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging, maar verkeerde nooit in levensgevaar. Dat meldt de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) en staat te lezen op de website van La Capitale.

Er is meteen een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend. De uitslag van de blaastest van de autobestuurder maakte wel al duidelijk dat die op het moment van de aanrijding niet onder invloed was van alcohol of drugs.