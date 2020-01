Uber-chauffeurs zetten Poelaertplein vol wagens bij betoging JCV

14 januari 2020

17u22

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Ongeveer 250 chauffeurs van verhuurwagens, die voornamelijk voor de firma Uber werken, hebben geprotesteerd op het Poelaertplein voor het Justitiepaleis. Ze parkeerden het plein vol met hun voertuigen. De actie was gericht tegen een lopende zaak over de legaliteit van Uber.

Het verkeer werd niet gehinderd door de actie, zo geeft de Brusselse politie mee. “Er waren geen incidenten en de betoging verliep vlot”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere.

De chauffeurs hielden de actie om acht van hun collega’s te ondersteunen. Donderdag begint tegen hen namelijk een proces in hoger beroep, aangespannen door de Belgische taxifederatie Febet en enkele Brusselse taximaatschappijen. De zaak gaat erover of Uber al dan niet legaal is. De betogers vrezen dat als de rechter beslist om Uber buiten de wet te stellen, de broodwinning voor 2.000 gezinnen in gevaar komt.