Twintigtal studenten blokt de nacht door bij Brik JCV

14 januari 2020

17u37 0 Brussel Een twintigtal studenten heeft in de nacht van maandag op dinsdag een hele nacht geblokt. Het was de eerste keer dat de servicedesk voor studenten zijn ‘Study Space’ open gooide om ’s nachts te studeren.

Normaal gezin zijn de ruimtes van Brik geopend tot 22.30 of 23 uur, maar maandag stond er geen tijdsgrens op de accommodatie van Brik in de Zavelput. Een twintigtal studenten daagde uiteindelijk op om een nachtje door te blokken op de ‘Night at the Study Spaces’. “Om 6 uur ’s ochtends waren we nog met een student of 7 en om iets na acht was de laatste de deur uit”, zegt Marieke Naesens van Brik. “Ik denk dat we gerust van een succes mogen spreken, de ruimte zat goed vol.”

Voor wie moe werd, waren er bedden voorzien voor een dutje en de studenten kregen zelfs bezoek van Vlaams Brusselminister Benjamin Dalle (CD&V), die een fruitmand bracht. “We gaan nu bekijken of we dit nog gaan doen”, zegt Naesens. “We hadden op voorhand 54 inschrijvingen, dus de opkomst was wat lager van verwacht, maar we hebben met de studenten kunnen spreken en hun feedback genoteerd.”