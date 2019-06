Twintigers krijgen tot 5 jaar cel voor groepsverkrachting WHW

26 juni 2019

18u09 0 Brussel Drie twintigers zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 en 5 jaar voor hun betrokkenheid bij een groepsverkrachting in Sint-Gillis. De straffen werden wel met volledig of gedeeltelijk probatie-uitstel uitgesproken.

De drie hadden in de nacht van 2 op 3 september 2018 een jonge vrouw meegenomen naar een appartement in de Montenegrostraat dat twee vrienden van hen via Airbnb huurden. Hier misbruikten ze de jonge vrouw, die onder invloed van drugs en alcohol was. Een dag later had ze aan een vriendin op Facebook opgebiecht wat er was gebeurd.

De betrokkenen gaven de feiten toe en betuigden hun spijn. De twee vrienden, broers van elkaar, die het appartement huurden, kregen respectievelijk 15 en 20 maanden cel voor schuldig verzuim. Ze deden niets om de groepsverkrachting te stoppen.