Twintiger in levensgevaar na aanrijding op Mettewielaan JCV SRB

19 juni 2020

20u58 0 Brussel Op de Mettewielaan in Anderlecht is vrijdagavond een twintiger zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De jongeman stak de straat over om zijn bus te halen toen hij werd geraakt door een auto.

Dat bevestigt de politiezone Zuid. De jongeman probeerde zijn bus te halen aan de halte Prins Van Luik. “Daarbij is hij aangereden door een wagen”, zo zegt de politie. “Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.”

Door de aanrijding was het busverkeer op lijnen 49 en 53 omgeleid tussen de haltes Machtens en Peterbos.