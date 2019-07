Twintiger bekent dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf WHW

16 juli 2019

12u57 0 Brussel De 24-jarige man die zondagochtend een voetganger heeft doodgereden in Brussel, heeft de feiten toegegeven. Deze namiddag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over zijn eventuele aanhouding.

Zondagochtend omstreeks 5 uur kwam een 21-jarige Roemeen om het leven toen hij werd aangereden door een wagen. Na de feiten ging de chauffeur van de wagen er vandoor, maar de politie kon zijn voertuig enkele uren later lokaliseren. Gisteren gaf de vermoedelijke bestuurder zichzelf aan bij de politie. Tijdens zijn verhoor gaf hij onmiddellijk toe dat hij iemand had aangereden. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog niet duidelijk. In de loop van de dag zal hij voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Die kan beslissen om de twintiger onder aanhoudingsbevel te plaatsen op verdenking van onopzettelijke doodslag, vluchtmisdrijf en het in gevaar brengen van voetgangers.