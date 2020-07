Twintiger barst in tranen uit in rechtbank en... wordt getroost door bedelaar die hij klappen gaf Wouter Hertogs

02 juli 2020

17u06 0 Brussel Een 26-jarige man die in juni een bedelaar had geslagen riskeert een werkstraf van 200 uur. Volgens het parket had de man daarbij gebruik gemaakt van een boksijzer, maar dat betwistte de twintiger. “Ik had mijn iPhone in de hand en heb daarmee geslagen”, zei de man, die in tranen uitbarstte en door zijn slachtoffer moest getroost worden.

Volgens de twintiger was hij tussengekomen toen de bedelaar een vrouw met een buggy lastigviel. De bedelaar, een zestiger, zou hem vervolgens uitgescholden hebben waarop de twintiger zijn ongeduld verloor en de man enkele vuistslagen toediende. De bedelaar moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat de jongeman spijt had van wat gebeurd was, bleek ter zitting. Hij bood immers uitgebreid zijn excuses aan aan het aanwezige slachtoffer en begon op de zitting zelfs te wenen, zodat hij door het slachtoffer moest getroost worden.

“De precieze aanleiding voor het incident is niet duidelijk, maar dit gedrag is onaanvaardbaar”, zei substituut Denis Goeman. “Toen de politie hem oppakte, had meneer een bebloed boksijzer bij. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij dat gebruikt heeft om het slachtoffer te slaan. In normale omstandigheden zou ik een strenge gevangenisstraf vragen maar gezien de houding van de verdachte, kan ik me verzoenen met een werkstraf van minstens 200 uur.”

De verdediging kaderde de context waarin de man door het lint ging. “Mijn cliënt verkeert in een moeilijke situatie”, pleitte de advocaat van de twintiger. “Hij moet overleven met een OCMW-uitkering en is door zijn ouders het huis uit gezet.” Uitspraak op 15 juli.