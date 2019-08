Twintig metrostations hebben nog steeds geen check-outsysteem WHW

27 augustus 2019

12u29 0 Brussel Van de 69 premetro- en metrostations wachten er nu nog 20 op een validatiesysteem bij het verlaten van het station. Voor drie van die stations zijn grotere infrastructuurwerken nodig.

Sinds 2014 moeten alle reizigers ook valideren bij het verlaten van de metro zoals al het geval is in alle premetrostations. Op deze manier wil de MIVB nog meer de strijd aanbinden met zwartrijders. Eerder maakte de vervoermaatschappij bekend dat de uitrol van die check-out zou plaatsvinden tussen november 2018 en april 2019. Dit streefdoel blijkt echter helemaal niet bereikt te zijn.

Vandaag blijkt immers dat in 20 metrostations uitchecken nog steeds niet mogelijk is, meldt krant La Capitale. Van de 69 premetro- en metrostations hebben er 49 een validatiesysteem bij het verlaten van het station. Bij de twintig resterende zijn er technische moeilijkheden gerezen om de check-out te installeren. In het Centraal Station, Delacroix en Clemenceau zijn er zelfs grotere werken nodig.

De twintig metrostations die nog op een check-out wachten, zijn Ceria, Het Rad, Aumale, Beekkant, Rogier, Clemenceau, Delacroix, Centraal Station, Hallepoort, Louiza, Naamsepoort, Beaulieu, Delta, Petillon, Stokkel, Alma, Merode, Maalbeek, Sint-Katelijne en metrostation De Brouckere. Per station zal bekeken worden wanneer zij een check-outsysteem krijgen.