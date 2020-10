Tweehonderd betogers manifesteren tegen racisme en fascisme SRB

03 oktober 2020

17u40

Bron: Belga 0 Brussel Aan het Centraal Station in Brussel heeft zaterdagnamiddag een tweehonderdtal mensen betoogd tegen racisme en fascisme. De betoging is een reactie op de manifestatie van Vlaams Belang vorige week zondag. Daarnaast willen de manifestanten aandacht vragen voor een het proces tegen de Griekse, neonazistische partij Gouden Dagenraad, waar op 7 oktober een vonnis moet vallen.

“Achter de zorgvuldige communicatie van het Vlaams Belang gaat nog dezelfde gewelddadige organisatie schuil”, klinkt het bij de manifestanten. “Zij gebruiken de economische crisis als instrument voor haat en geweld. Door zich te baseren op woede en sociale ellende probeert extreemrechts zich te profileren als een antwoord op de problemen van de samenleving. Daarom is het des te belangrijker om een alternatief, solidair en egalitair samenlevingsmodel te verdedigen.”

“Overal in Europa wint extreemrechts aan kracht”, klinkt het. “We moeten ons daar allemaal samen tegen verzetten.”

Gouden Dageraad

Op affiches en in toespraken op het plein verwezen betogers naar de Griekse partij Gouden Dageraad en het proces dat in Griekenland aan de gang is. Gouden Dageraad wordt vervolgd voor de moord op de antifascitische rapper Pavlos Fyssas en migrant Sahzad Lukman. Daarnaast staan leden terecht voor aanvallen door partijbendes op migranten, vakbondsmilitanten, antifascistische activisten en LGBTQI-ers. Volgens de betogers aan het Centraal station bleek tijdens het proces dat bendes van de partij orders gehoorzaamden volgens een zeer strikte hiërarchie die tot aan de top van de partijhiërarchie gaat.

“Gouden Dageraad probeert zich te profileren als een “normale” democratische formatie maar heeft meer weg van een criminele organisatie”, klinkt het bij manifestanten. “Als dit proces iets heeft aangetoond, is het wel waartoe de bagatellisering van extreemrechts kan leiden.”

Verschillende betogers herinneren eraan dat een officiële delegatie van Vlaams Belang, met onder meer Filip Dewinter, in 2016 een ontmoeting had met de parlementaire groep van Gouden Dageraad in Athene.