Tweede verdachte van dodelijke steekpartij in Matonge geeft zich aan JCV

28 augustus 2019

11u05 0 Brussel Een nieuwe verdachte heeft zich maandag aangegeven bij de politie voor de dodelijke steekpartij die eind mei gebeurde in de Matongewijk in Elsene. Daarbij kwam een 31-jarige man om het leven. De steekpartij zou het gevolg zijn van een conflict tussen stadsbendes.

De steekpartij gebeurde op zondag 26 mei rond 18.30 uur, op de hoek van de Waversesteenweg met de Edinburghstraat in de Matongewijk in Elsene. Daarbij raakte een 31-jarige man zwaargewond. Hij stierf later in het ziekenhuis. Op 13 juni had een man zich al aangegeven bij de politie.

Nu heeft ook een tweede verdachte zich aangemeld bij de politie. “Maandag heeft een tweede verdachte zich aangegeven bij de autoriteiten”, aldus het Brusselse parket. “Deze tweede verdachte, M.K., werd in verdenking gesteld wegens moord en werd aangehouden.” De man zal op 30 augustus 2019 voor de raadkamer verschijnen. De andere verdachte in de zaak zit nog steeds in de cel.

De steekpartij zou het gevolg zijn van rivaliteit tussen verschillende stadsbendes. Het slachtoffer van de steekpartij, Dieudonné Bula, zou immers een voormalig lid zijn van de stadsbende Mafia Africaine. Samen met een andere man, zou hij in februari de leider van de concurrerende Black Wolves, Yannick K., opgezocht hebben om met de man af te rekenen.

Dat mislukte: Yannick K. wachtte het tweetal op met een vuurwapen en een kogelvrije vest. De kompaan van Bula werd daarbij neergeschoten en Yannick K. ging de cel in. Bula zou echter boos geweest zijn op een derde man, die hen tijdens de afrekening niet had bijgestaan. Bula zou die man met zijn kompaan opgezocht hebben om hem een lesje te leren. Die confrontatie pakte echter averechts uit voor Bula, die werd neergestoken bij het incident.