Tweede verdachte opgepakt voor brutale straatroof met ijzeren staven Wouter Hertogs Stephanie Romans

14 juni 2020

15u37 0 Brussel Er is een tweede verdachte opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een gewelddadige diefstal in Schaarbeek zaterdagochtend. Dat bevestigt het Brusselse parket. Drie mannen vielen een man met ijzeren staven aan om zijn portefeuille te stelen. Eerder werd al een verdachte opgepakt. De politie is nog op zoek naar de derde betrokkene.

De straatroof gebeurde zaterdagochtend omstreeks 5 uur in de Schaarbeekse Brabantstraat. “Meerdere verdachten hebben daar een slachtoffer beroofd van zijn portefeuille”, zegt persmagistraat Denis Goeman. “Ze sloegen met een ijzeren staaf en met flessen.”

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en ligt in het ziekenhuis. “De man was zelfs even in levensgevaar”, zegt Goeman. “Intussen is hij niet meer kritiek.”

Eén dader werd kort na de feiten gearresteerd. Vandaag werd een tweede man opgepakt. Het parket zoekt nog naar een mogelijke derde dader.