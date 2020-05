Tweede persoon aangehouden voor geweld in Anderlecht tegen politie MKV SRB

23 mei 2020

13u29 0 Brussel Een tweede persoon is aangehouden in verband met het incident in Anderlecht. Daarbij werden twee agenten belaagd door omstaanders terwijl zij een man arresteerden voor diefstal met geweld en het bezit van een wapen.

Na de eerste man die ze toen arresteerden voor diefstal met geweld en weerspannigheid konden ze nu ook een tweede man aanhouden voor weerspannigheid in groep. “Indien we nog personen kunnen identificeren via het filmpje, volgen mogelijks nog aanhoudingsbevelen. De procureur is daar mee bezig”, zegt Willemien Baert, woordvoerder van het Parket.

Vrijdag postte de politievakbond VSOA een filmpje waarin geweld tegen twee agenten te zien is. Tijdens het arrest van de man kregen ze te maken met fysiek en verbaal geweld van omstaanders die de dader verdedigden. Eén van de agenten hield een hersenschudding en gebroken neus over aan het incident.

Vrijdag liet ondervoorzitter van VSOA Vincent Houssin weten dat ze alle filmpjes waarin geweld tegen de politie te zien is, gaan posten op Facebook. Ze willen daarmee een statement maken.