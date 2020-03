Tweede patiënt coronavirus in Brussel: Ouder van leerlingen uit Koninklijk Atheneum Etterbeek besmet SHVM SRB

03 maart 2020

13u21 0 Brussel Nadat gisteren zes nieuwe besmettingen werden vastgesteld in ons land, meldt de FOD Volksgezondheid dat er vandaag vijf nieuwe gevallen positief hebben getest op het coronavirus. Het gaat om twee Vlamingen, twee personen uit Wallonië en een persoon uit Brussel, wiens kinderen naar school gaan op het KA Etterbeek.

Twee leerlingen van de GO Basisschool in Etterbeek zitten preventief thuis omdat een van hun ouders positief testte op het Corona-virus. “We kregen daar gisterenavond bericht over”, zegt Karin Struys, woordvoerster van de scholengroep Brussel. “De kinderen zijn maandag naar school gekomen, maar blijven de rest van de week preventief thuis. Maandag zijn ze wel op school geweest.” Struys zegt dat er geen reden is tot paniek. “De school staat in nauw contact met het agentschap Zorg en Gezondheid en volgt alle adviezen op. De kans op verspreiding van het virus op de school is klein omdat het geen ‘eerstelijns besmetting’ is. Het gaat om de ouder die besmet was.”

De CLB-arts is vandaag aanwezig op school en doet de ronde in de klassen. “De ouders kunnen bij hem terecht met vragen”, zegt Struys. “Verder neemt de school geen extra maatregelen bovenop de geldende adviezen zoals de handen wat vaker wassen. Als het agentschap Zorg en Gezondheid later toch beslist dat er bijkomende maatregelen nodig zijn, zullen wij die adviezen volgen.”

De inspectiedienst gaat op zoek naar alle mensen die onlangs in contact met die persoon kwamen, vragen of ze gezond zijn en hen verzoeken om hun lichaamstemperatuur twee maal per dag te meten. Zodra ze koorts hebben, moeten ze zich isoleren en contact opnemen met hun huisarts om de situatie met hen te beoordelen. “Op die manier kunnen we de verspreiding van deze epidemie beperken op de meest effectieve manier”, klinkt het bij Pascal Devos, woordvoerder van Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron.

Ook gisteren raakte bekend dat een vrouw uit Brussel besmet raakte met het coronavirus. De vrouw kwam terug uit een risicogebied. “Ze vertoont symptomen maar verkeert in een goede algemene toestand. De patiënt ontving de benodigde apparatuur en voldoende documentatie”, lieten de Brusselse autoriteiten maandag weten.