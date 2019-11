Tweede Brusselse Zero Afval Salon trekt 15.000 bezoekers JCV

16 november 2019

17u13 1 Brussel Wie bewuster wil gaan leven en minder afval wil produceren, trok zaterdag naar het Zero Afval Salon in Thurn & Taxis. Het salon kon rekenen op 15.000 bezoekers, de helft meer dan de eerste editie van vorig jaar.

Het eerste salon had nog 10.000 bezoekers getrokken. Door dat succes was er dubbel zoveel ruimte voorzien voor de tweede editie. Het publiek kon zowel in Shed 1 als in het gebouw van Leefmilieu Brussel terecht. “Voor dit jaar hebben we het aantal workshops zelfs verdrievoudigd”, zegt Céline Rigole van Leefmilieu Brussel. “Er was ook een zone speciaal voor ouders met kinderen.”

Bezoekers konden op het salon hun gading vinden bij de 80 stands, 15 workshops en demonstraties, 15 conferenties, een concert en andere gevarieerde activiteiten.

Alles draaide rond sorteren en recycleren om zo ‘zero waste’ te bereiken. Tijdens de workshops leerden de bezoekers bijvoorbeeld hoe ze zelf lichaamsproducten of kerstversieringen kunnen maken en tijdens de conferentie werd er dieper ingegaan op thema’s als bioplastics of digitale consumptie. “Zelf zijn we daar uiteraard ook mee bezig”, zegt Rigole. “Normaal gezien produceert eten en drinken op een salon het meeste afval. Voor onze horecazone hebben we zoveel herbruikbaar materiaal gebruikt, dat er nauwelijks iets moet worden weggegooid.”