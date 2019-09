Twee vrouwen aangevallen in Schaarbeek SVHM

13 september 2019

16u53 0 Schaarbeek Zondag 1 september werden twee vrouwen in een half uur tijd aangevallen door een bestuurder in de Rogierlaan. Tot op heden werd volgens het Brussels parket nog niemand aangehouden.

Een vriendin van de twee slachtoffers post op Facebook het verhaal: “Zondagavond, ergens in de namiddag omstreeks 16.00 uur, werd mijn goede vriendin aangevallen. Toen ze de deur van haar woning opende, volgde de man haar tot in de hal. Gelukkig kon de man gestopt worden door iemand die ook in het huis aanwezig was. Daarna vluchtte hij weg.”

“Toen we aangifte deden bij de lokale politie, bleek dat de verdachte een half uur eerder nog een tweede vrouw had aangevallen”, zegt de vriendin.

De vrouw deelt daarnaast ook nog een beschrijving van de man op sociale media. Naar eigen zeggen hoopt ze dat de man zo sneller gevat wordt. “De man is tussen de dertig en veertig jaar oud. Mijn vriendin schat dat hij ongeveer 1m75 tot 1m80 groot is. Hij is mager gebouwd en is een Europees type. Die dag droeg hij een pet, zonnebril, een witte polo, een blauwe short en blauwe sportschoenen met een motiefje.”

Het onderzoek loopt nog steeds.