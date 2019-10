Twee vrienden gegijzeld en in elkaar geslagen: “Een van die kerels begon te wenen in de auto en belde zijn vrouw. Daarna gaf hij mij de telefoon. Ze vroeg of ik alsjeblieft geen klacht wilde indienen” SHVM

17 oktober 2019

12u33 2 Anderlecht Jonathan en Silvio, twee vrienden, werden naar eigen zeggen in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer van zware agressie in Anderlecht. De ene werd gegijzeld, de andere in elkaar geslagen. “We weten nog altijd niet waarom. We kennen hen zelfs niet”, klinkt het. De politiezone Brussel-Zuid en het Brussels parket onderzoeken de zaak momenteel.

De twee vrienden spraken woensdagavond omstreeks 20.30 uur af voor een personeelsetentje in restaurant Chez René. Na een gezellige avond, verlieten de twee om middernacht, samen met nog twee andere collega’s, het restaurant. Silvio zou Jonathan veilig thuisbrengen. “Plots zagen we een grijze Mercedes met hoge snelheid op ons afkomen. Jonathan sloeg alle remmen dicht om een aanrijding te vermijden. Op het moment dat we terug wilden vertrekken, zagen we een andere wagen aankomen, een Volkswagen. Hij stopte vlak voor ons, waardoor we niet meer konden vertrekken. Vervolgens stapte de bestuurder van de Volkswagen uit en opende mijn deur en trok me uit de wagen. De bestuurder van de Mercedes stapte eveneens uit zijn wagen en nam een metalen staaf uit zijn koffer. Hij stapte af op Jonathan, liet hem uitstappen en sloeg hem verschillende keren met de staaf in zijn gezicht.”

De bestuurder beweerde dat we hem wilden aanvallen en begon me te bedreigen. Hij zou me voorstellen aan een paar van z’n vrienden die me in elkaar zouden slaan en vervolgens zouden voederen aan hun Pitbull Silvio

Pitbull

De chauffeur van de Mercedes verzocht Silvio om bij hem in de wagen te stappen. De man vertelde volgens Silvio dat hij hem naar de politie zou brengen. “Een smoesje uiteraard. De bestuurder stapte in de wagen en vertrok. Hij beweerde dat we hem wilden aanvallen en begon me te bedreigen. Dat deed hij door te zeggen dat hij me zou voorstellen aan een paar van z’n vrienden die me in elkaar zouden slaan en vervolgens zouden voederen aan hun Pitbull.”

‘Iets doms gedaan’

Even later stopte de man op een parking met vrachtwagens. Daar rookte hij volgens Silvio een joint om te kalmeren. “Ik probeerde hem duidelijk te maken dat hij me aan het gijzelen was en dat dit ernstig was. Vervolgens zijn we terug vertrokken en begon hij te huilen. Hij belde met verschillende vrienden om te zeggen dat hij iets doms gedaan had en dat hij zichzelf wou aangeven. Daarna belde zijn vrouw hem en verzocht hem om haar met mij te laten spreken. Zij vroeg me om geen klacht in te dienen omdat hij al problemen zou hebben bij de politie. Vervolgens bracht hij me terug naar Anderlecht.”

Ondertussen bleef Jonathan achter in Anderlecht. Hij belde de politie op en probeerde de dader te achtervolgen, maar dat lukte hem niet.

We kennen hen niet eens

De twee zijn naar eigen zeggen in shock. “We kenden deze personen niet. Waarom zouden ze ons dit willen aandoen? Ik voelde de angst door heel mijn lijf razen. Ik hoop dat de daders snel gevat worden.”

Politie en parket onderzoeken momenteel de zaak. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de situatie precies in elkaar zit.