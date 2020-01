Twee volwassenen en baby naar ziekenhuis na CO-intoxicatie bij bizar ritueel in Brussel SHVM

03 januari 2020

09u13 2 Brussel Twee personen en een baby zijn deze ochtend omstreeks 4 uur in het Brusselse Gewest naar het ziekenhuis vervoerd nadat ze een CO-vergiftiging opliepen in hun appartement.

Volgens de brandweer ligt de verbranding van onder andere houtskool in de hermetisch afgesloten slaapkamer, wat gebeurde in het kader van een ritueel, aan de oorzaak van de intoxicatie. Daarbij kwamen giftige verbrandingsgassen vrij. Vermoedelijk voerden de slachtoffers het ritueel uit om slechte geesten te verjagen. Dat gebeurde volgens andere bewoners van het appartement wel vaker. “Hun leven is, gelukkig, niet in gevaar”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

De Brusselse brandweer diende de laatste maanden wel vaker uit te rukken voor een CO-vergiftiging. Naar aanleiding daarvan, wil de brandweer er dan ook op blijven hameren dat er voor een goede afvoer van de verbrandingsgassen moet gezorgd worden bij een verbranding. Bovendien moet er een goede ventilatie aanwezig zijn en is de aanvoer van verse lucht van uiterst belang.