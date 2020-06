Twee vermoedelijke helers gevat met gestolen uurwerken JCV

04 juni 2020

08u41 0 Brussel Bij de Anderlechtsepoort zijn dinsdagmiddag twee vermoedelijke helers opgepakt door de politie. Dat laat het Brusselse parket weten. Bij een huiszoeking vond de politie uurwerken, laptops en gsm’s, allemaal vermoedelijk gestolen goederen.

Een patrouille in burger merkte de twee mannen dinsdagnamiddag op op een parkeerterrein aan de Anderlechtsepoort. Toen de agenten zagen dat één van de mannen de andere een uurwerk met een gebroken polsbandje overhandigde, besloten ze de twee te controleren maar die gingen er vandoor. Beide mannen konden echter snel ingehaald en opgepakt worden. De man die het uurwerk had afgegeven, bleek 320 euro op zak te hebben terwijl zijn kompaan zich al had ontdaan van het bewuste uurwerk. Dat werd even later teruggevonden op zijn vluchtweg.

Beide mannen bleken illegaal in België en slechts één van hen bleek een woonplaats te hebben. De politie hield daar een huiszoeking en trof er 350 euro aan, naast drie uurwerken, een tiental gsm-toestellen, drie laptops, drie tablets, twee fototoestellen, vijf zonnebrillen en juwelen. Geen van die spullen leek aan één van beide verdachten toe te behoren, zodat het vermoedelijk om gestolen goederen gaat. Beide mannen werden ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.