Twee verdachten opgepakt na interventie in Sint-Joost JCV

07 augustus 2019

11u21 0 Brussel De politie heeft twee verdachten opgepakt na haar massale interventie in Sint-Joost-ten-Node van dinsdagavond. Die kwam er nadat er een melding was van een gewapende man in de buurt.

De politie werd dinsdag om 19.45 uur naar de Linnéstraat in Sint-Joost-ten-Node geroepen voor een vechtpartij. Ter plaatse was er van die vechtpartij weinig te merken, maar twee getuigen, meldden de politie dat ze twee mannen een gebouw hadden zien binnen gaan. Een van die mannen zou een vuurwapen bij zich gehad hebben. Het is nog niet duidelijk om welk type vuurwapen het zou gaan.

De politie kwam daarop massaal ter plaatse om het wapen en de man te zoeken. Uiteindelijk werden er twee verdachten opgepakt, maar het is nog niet duidelijk wat zij met de zaak te maken hebben. Zij zullen in de loop van woensdag verhoord worden. Er werd ook een woning verzegeld. Daar zal eveneens in de loop van woensdag een huiszoeking gebeuren. Om praktische redenen kon dat nog niet gebeuren.

Tijdens de interventie was het ook onrustig in de buurt. De politie kwam met paarden en honden ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Uiteindelijk werd daarbij niemand opgepakt.