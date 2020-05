Twee verdachten opgepakt in onderzoek naar dood dakloze in Oudergem SHVM

19 mei 2020

08u18 0 Brussel In de zaak rond de dood van een Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. In de zaak rond de dood van een dakloze afgelopen donderdagnacht op de parking van een Carrefour, heeft het gerecht twee verdachten opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Om 23.15 uur alarmeerde een getuige de hulpdiensten, die ter plaatse het levenloze lichaam aantroffen van een dertigjarige, dakloze, man. Dat er kwaad opzet in het spel was, was duidelijk toen de man minstens een steekwonde vertoonde. Twee verdachten, een 25-jarige vrouw en een 36-jarige man, konden afgelopen weekend opgepakt worden. Zeker een van die arrestaties vond plaats in de provincie Luxemburg.

Het slachtoffer, J.S., bleek zelf bij verder onderzoek geen doetje te zijn. J.S. had zich in april van 2007 al schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op een werknemer van de MIVB in het metrostation Delta. De werknemer werd daarbij minutenlang in elkaar geslagen en had aan de feiten een zware, levenslange invaliditeit overgehouden.