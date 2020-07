Twee verdachten in de cel voor drugstrafiek rond ‘Berenkuil’ Stephanie Romans

09 juli 2020

19u09 0 Brussel De Brusselse onderzoeksrechter heeft twee twintgers aangehouden voor betrokkenheid bij drugshandel. De politie arresteerde hen gisteren bij een grote politieactie in Schaarbeek.

De politie viel woensdag binnen op vier verschillende adressen rondom het Eugène Verboekhovenplein, beter bekend als de Berenkuil. Buurtbewoners hadden geklaagd over drugshandel in de buurt. “De operatie moest een antwoord bieden op de bezorgdheden in de wijk", aldus de politie.



Onderzoek leidde naar de vier adressen in Schaarbeek en een woning in Evere. Tijdens de operatie vond de politie in de verschillende panden 1.770 euro, 30 gram cocaïne, 41 gram marihuana, een vuurwapen en een precisieweegschaal.



Vier twintigers werden gearresteerd. Twee van hen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De 24-jarige B.S. (24) en de 22-jarige S.Y. blijven dus langer in de cel. Twee andere verdachten mochten na verhoor naar huis.