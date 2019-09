Twee verdachten aangehouden na reeks inbraken SHVM

26 september 2019

17u10 2 Sint-Agatha-Berchem In Sint-Agatha-Berchem werden zondagavond omstreeks 23:30 uur twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden drie inbraken te plegen in dezelfde nacht. Volgens het parket van Brussel zijn de twee geen onbekenden voor het gerecht.

Zondag meldde een buurtbewoner een inbraak in de kantoren van een firma gelegen in de Koning Albertlaan. De getuige zag hoe de verdachten uit een stukgeslagen raam kropen en vervolgens vluchtten in een voertuig.

Een half uur later werd opnieuw een patrouille van de zone Brussel-West uitgestuurd na melding van een inbraak in een kapsalon, gelegen in de Basilieklaan. Opnieuw werden de ramen stukgeslagen. Vervolgens vluchtten de verdachten met een wagen. Het werd snel duidelijk dat de modus operandi die gebruikt werd bij de twee feiten overeenkwamen.

Later die nacht kon de politie het voertuig, samen met de twee personen, onderscheppen. Bij een fouille vonden de agenten, naast de spullen die op de twee locaties in Sint-Agatha-Berchem werden gestolen, ook meerdere kastickets terug die afkomstig zijn van een apotheek uit Jemeppe in Namen. Uit contact met de Naamse politiediensten bleek dat er in dezelfde nacht werd ingebroken in de apotheek.

Geen onbekenden

Volgens het Brussels parket is het niet de eerste keer dat de verdachten in aanraking komen met het gerecht. Een van hen werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Ze werden allebei onder aanhoudingsmandaat van de onderzoeksrechter geplaatst.