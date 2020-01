Twee straten extra voor voetgangerszone JCV

31 januari 2020

18u47

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Het college van de stad Brussel heeft donderdagavond beslist om twee straten toe te voegen aan de Brusselse voetgangerszone in het stadscentrum. Het gaat om het Olivetenhof en het stuk van de Kolenmarkt tussen Fontainas en de Zuidstraat.

In het kader van de aanleg van de voetgangerszone wordt binnenkort het Fontainasplein heraangelegd. De vergunning hiervoor is aangevraagd en de stad wacht nu op goedkeuring van het Brussels gewest. Dat schrijft Bruzz en het nieuws wordt door het kabinet van Brussels schepen Bart Dhondt (Groen) bevestigd.

“We grijpen de heraanleg van het Fontainasplein aan om na afloop het Olivetenhof en een stuk van de Kolenmarkt ook autovrij te maken. Eigenlijk is dat logisch”, stelt Els Wauters, woordvoerster van schepen Dhondt.

Het Olivetenhof en vooral de Kolenmarkt die deel uitmaakt van de Brusselse homobuurt is al druk bewandeld door voetgangers, omdat er in de zomer veel terrassen worden buitengezet door de bars en restaurants. Een groot deel van de Kolenmarkt is nu al autovrij.

De werken aan de voetgangerszone zijn nog volop aan de gang. Momenteel wordt het Beursplein onder handen genomen en ook het Fontainasplein krijgt een heraanleg. In de loop van 2020 moeten beide werven afgerond zijn.