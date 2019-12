Twee personen zwaargewond bij verkeersongeval SHVM

12 december 2019

12u25 0 Schaarbeek Drie personen zijn woensdagavond betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Schaarbeek. Twee betrokkenen werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident deed zich voor omstreeks 19.30 uur in de Josaphatstraat ter hoogte van het kruispunt met de Robaniostraat. Twee wagens botsten er tegen elkaar. Een wagen stond daardoor schuin op de andere wagen. Andere geparkeerde voertuigen in de straat raakten zwaar beschadigd.

Twee bestuurders werden vervolgens naar het ziekenhuis met zware verwondingen. Een derde persoon was lichtgewond. Hoe het incident is kunnen ontstaan, is momenteel nog onduidelijk.